Cercle Finance • 20/10/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - JC Decaux rechute vers 12,6E et devra préserver ce petit support oblique sous peine de rechuter vers 12E puis le plancher annuel des 11,6E du 29 septembre dernier, la tendance de fond demeurant clairement baissière (avec les directives concernant les affichages lumineux dans le cadre des économies d'énergie.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris -1.63%