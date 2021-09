Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JC Decaux : rebondit vers 23,1E information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - JC Decaux sauve le support des 21,2E ('bear trap' le 17/09 vers 20,09E) et rebondit vers 23,1E: la prochaine étape sera le test de la résistance oblique issue des 2 précédents sommets (26,1 et 24,4E) qui gravite actuellement vers 23,8E.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +5.46%