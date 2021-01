Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JC Decaux : plonge de -11% sous 15,7E Cercle Finance • 11/01/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - JC Decaux ouvre un 'gap' de rupture sous 17,55E et plonge de -11% sous 15,7E, soit une chute de -17% en une semaine. Le titre pulvérise le support des 17,9E et semble bien parti pour effacer toute ou partie de la hausse surréaliste de +41% du 9 novembre, entre 13,3 et 19E. Il existe à court terme un support vers 15,5E qui correspond à une résisttance testée mi-octobre

