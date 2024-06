Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JC-Decaux : 'gap' sous 20,75E, chute de -6% vers 19,40E information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - JC-Decaux ouvre un 'gap' sous 20,75E et chute de -6% vers 19,40E, cassant au passage le support des 20,40E.

Le 'gap' des 20,02E étant comblé, le prochain objectif devient le support des 18E du 4 au 9 avril dernier.





Valeurs associées JCDECAUX 20.66 EUR Euronext Paris -0.86%