Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JC Decaux : 'gap' sous 17,83E, fragile support vers 17E Cercle Finance • 18/06/2020 à 09:54









(CercleFinance.com) - JC Decaux accélère la correction amorcée sous 20,5E le 9 juil et ouvre un 'gap' sous 17,83E (support oblique court terme issu du plancher des 15,67E du 30 mars). Le titre s'enfonce déjà vers 17,25E et se rapproche rapidement du fragile support situé vers 17E (du 22 mai) : l'objectif suivant serait 16,3E, le plancher du 24 avril.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -4.26%