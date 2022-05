Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

JC-Decaux : enfonce 19E, décroche brutalement vers 17E information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 15:11

(CercleFinance.com) - JC-Decaux voit ses trimestriels sanctionnés et décroche brutalement de -12% vers 17E: il s'agit d'une franche cassure du support crucial des 19E (7 et 10 mars, 6 avril, 2 et 5 mai) et qui plus est sous forme d'un 'gap' de rupture, ce qui est d'autant plus alarmant.

le prochain n'est autre que le plancher des 15E du 22 janvier 2021 ou de début mars 2020 : la dynamique baissière du jour laisse craindre une correction de -20% sous l'ex-support des 19E.