(CercleFinance.com) - JC Decaux enfonce le support des 15,9E et rechute vers 15,2E, se rapprochant du plancher annuel des 15E du 25 janvier 2021, le support suivant se dessine vers 13/12,9E (il remonte au 29 octobre 2020).





Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -7.00%