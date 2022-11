Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JC Decaux : +42% en 1 mois, teste 17,4E information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 16:30









(CercleFinance.com) - JC Decaux affiche un rebond de +42% en 1 mois et teste 17,4E... mais en réalité, le titre a repris 55% sur son plancher des 11,5E du 29/09.

JC Decaux s'attaque à une solide résistance qui date du 'pic' du 25 juillet, une consolidation vers 15E permettrait de tempérer un peu le surachat.







Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +1.29%