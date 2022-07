Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JC-Decaux: -17% à 14,33E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 16:09









(CercleFinance.com) - JC-Decaux serait-il victime des projets de réduction de la consommation d'énergie (réduction de -15%), touchant surtout les enseignes publicitaires lumineuses ?

Le titre ouvre un gros 'gap' sous 17,02E et dévisse de -17% à 14,33E, pulvérisant le plancher annuel des 14,88E du 5 juillet: le prochain objectif se situerait vers 13E, soit le plancher historique du 6 novembre 2020.





Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -13.27%