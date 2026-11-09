JBS n'atteint pas ses prévisions de bénéfices malgré de meilleurs résultats pour le bœuf américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec plus de détails sur les résultats aux paragraphes 3 à 7)

par Roberto Samora et Andre Romani

Le groupe brésilien JBS

JBS.N , premier transformateur mondial de viande, a annoncé lundi une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre plus importante que prévu, malgré une amélioration opérationnelle de son activité de viande bovine aux États-Unis.

L'Ebitda ajusté s'est établi à 1,18 milliard de dollars pour le trimestre juillet-septembre, soit une baisse de 36 % en glissement annuel et un chiffre inférieur aux 1,32 milliard de dollars attendus selon un sondage LSEG réalisé auprès d'analystes.

JBS, qui exerce ses activités dans des pays tels que le Brésil, les États-Unis et l’Australie, “a dû faire face à un environnement opérationnel plus difficile dans plusieurs de ses divisions”, a écrit le directeur général Gilberto Tomazoni dans le rapport sur les résultats.

Pourtant, la division viande bovine en Amérique du Nord, qui représente environ un tiers du chiffre d’affaires mondial de JBS, a été l’une des seules divisions du groupe à améliorer ses marges d’une année sur l’autre, alors que la pénurie de bétail aux États-Unis a pesé sur la rentabilité au cours des derniers trimestres.

JBS a indiqué que la levée par les États-Unis de l’interdiction d’importer du bétail mexicain , ainsi que les réductions de capacité de transformation à l’échelle du secteur, avaient contribué à ces résultats. L’entreprise a elle-même fermé deux usines aux États-Unis en juin et a intégré la gestion de ses activités locales afin d’améliorer son efficacité.

Le chiffre d’affaires total de JBS a légèrement progressé de moins de 1 % pour s’établir à 22,74 milliards de dollars, contre les 22,82 milliards de dollars prévus par le sondage LSEG auprès des analystes. Parallèlement, le bénéfice net s’est élevé à 164 millions de dollars, soit une chute de plus de 70 % et un résultat inférieur au consensus des analystes, qui s’établissait à 256 millions de dollars.

Dans un communiqué séparé, la société a annoncé avoir racheté Flora, fabricant de produits d’hygiène personnelle, à J&F, le groupe actionnaire majoritaire de JBS. La transaction a été évaluée à 542 millions de dollars, dette comprise, la partie en actions devant être réglée avec des actions de classe A détenues en autocontrôle, a ajouté JBS.