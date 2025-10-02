Jazz Pharma obtient l'approbation des États-Unis pour son traitement combiné du cancer du poumon

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la polythérapie de Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O comme traitement d'entretienpour les patients adultes atteints d'un type de cancer du poumon, a déclaré l'organisme de réglementation jeudi.

Les actions du fabricant de médicaments étaient en hausse de 1,6 % à 139,30 $ dans les échanges prolongés.

Le médicament, Zepzelca, en combinaison avec le Tecentriqde Roche ROG.S , est approuvé pour les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé, dont la maladie n'a pas progressé après la chimiothérapie initiale.

Il s'agit d'une forme agressive de cancer du poumon qui peut se propager à d'autres parties du corps, y compris la moelle osseuse.

Zepzelca est déjà autorisé en tant que traitement de deuxième intention - administré lorsque le traitement initial échoue - pour cette maladie.

L'autorisation est basée sur des données d'essais de phase avancée montrant une réduction de 46 % de la progression de la maladie et une réduction de 27 % du risque de décès par rapport au Tecentriq seul.

Le schéma posologique recommandé comprend Zepzelca administré toutes les trois semaines par perfusion intraveineuse et Tecentriq injecté par voie intraveineuse toutes les deux à quatre semaines ou par voie sous-cutanée toutes les trois semaines, en fonction de la formulation, a indiqué la FDA.

Le Tecentriq de Roche est une immunothérapie largement utilisée dans de nombreux types de cancer, y compris le cancer du poumon non à petites cellules.

En mai de l'année dernière, l'immunothérapie ciblée d'Amgen, Imdelltra , a été approuvée comme traitement de deuxième intention pour les patients dont la maladie a progressé après une chimiothérapie à base de platine.