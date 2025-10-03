Jazz Pharma et Roche obtiennent l'autorisation d'utiliser une thérapie combinée contre le cancer du poumon aux États-Unis

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé la thérapie combinée de Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O et de Roche ROG.S en tant que traitement d'entretienpour les patients adultes atteints d'un type de cancer du poumon, a déclaré l'organisme de réglementation jeudi.

Le médicament de Jazz, Zepzelca, en association avec le Tecentriq de Roche, est désormais autorisé pour les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules au stade extensif (ES-SCLC), dont la maladie n'a pas progressé après la chimiothérapie initiale.

Il s'agit d'une forme agressive de cancer du poumon qui peut se propager à d'autres parties du corps, y compris la moelle osseuse.

"Cette autorisation marque la première et unique thérapie combinée pour le traitement d'entretien de première ligne de l'ES-SCLC, une maladie très agressive pour laquelle les options thérapeutiques ont été limitées", a déclaré Roche dans un communiqué.

Zepzelca est déjà autorisé en tant que traitement de deuxième intention (lorsque le traitement initial échoue) pour cette maladie.

L'approbation de la thérapie combinée est basée sur des données d'essais de phase avancée montrant une réduction de 46% de la progression de la maladie et une réduction de 27% du risque de décès par rapport au Tecentriq seul.

Le schéma posologique recommandé comprend Zepzelca administré toutes les trois semaines par perfusion intraveineuse et Tecentriq injecté par voie intraveineuse toutes les deux à quatre semaines ou par voie sous-cutanée toutes les trois semaines, en fonction de la formulation, a indiqué la FDA.

Le Tecentriq de Roche est une immunothérapie largement utilisée pour traiter plusieurs types de cancer, dont le cancer du poumon non à petites cellules.

En mai de l'année dernière, l'immunothérapie ciblée d'Amgen

AMGN.O , Imdelltra , a été approuvée comme traitement de deuxième intention pour les patients dont la maladie a progressé après une chimiothérapie à base de platine.