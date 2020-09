Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Suga pour la poursuite d'une politique monétaire ultra-accommodante Reuters • 05/09/2020 à 11:21









TOKYO, 5 septembre (Reuters) - Yoshihide Suga, favori pour prendre le poste de Premier ministre au Japon, préconise la poursuite de la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Dans une interview publiée samedi par le quotidien Nikkei, l'actuel secrétaire général du gouvernement dit également envisager un nouveau plan de soutien à l'économie d'ici la fin de l'année "pour mettre un terme à la pandémie et lancer une nouvelle étape". "J'approuve grandement sa gestion de la politique monétaire", déclare Suga à propos du gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, qui a pris des mesures fortes d'assouplissement monétaire dans le cadre de la stratégie de relance déployée par Shinzo Abe ("Abenomics"). "Je veux maintenir (cette politique)", ajoute-t-il. Le Parti libéral démocrate, au pouvoir, doit désigner le 14 septembre le successeur de Shinzo Abe, qui a annoncé il y a une semaine sa démission pour raisons de santé. (Leika Kihara et Yuka Obayashi; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.