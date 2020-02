Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Rebond de l'activité du secteur des services en janvier Reuters • 05/02/2020 à 02:11









TOKYO, 5 février (Reuters) - L'activité dans le secteur des services japonais a rebondi en janvier pour revenir en territoire expansionniste, sous l'effet d'une accélération des nouvelles affaires à un plus haut de sept mois, laissant suggérer que les consommateurs s'adaptent progressivement à la hausse de la TVA qui a nui aux dépenses privées. L'indice PMI des services calculé par Markit/Jibun Bank a grimpé le mois dernier à 51,0 en lecture définitive en données corrigées des variations saisonnières, contre un plus bas de plus de trois ans en décembre, à 49,4. Il s'agit de la plus forte progression du secteur depuis septembre dernier, inférieure cependant au consensus qui ressortait à 52,1 mais de retour au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. L'accord commercial de "phase 1" signé en janvier par les Etats-Unis et la Chine a nourri l'espoir d'un apaisement des tensions pesant sur les entreprises à travers le monde, et particulièrement dans les pays comme le Japon dont l'économie dépend des exportations. Les prochains mois pourraient s'avérer cruciaux pour les perspectives économiques, alors que le coronavirus qui s'est déclaré en Chine fait peser une menace pour la croissance mondiale. De nombreux analystes s'attendent à ce que l'économie nippone se soit contractée au quatrième trimestre 2019, principalement à cause des répercussions de la hausse de la TVA au 1er octobre. L'indice PMI composite, qui intègre secteur manufacturier et services, a rebondi en janvier après avoir décliné le mois précédent à un plus bas depuis avril 2014. D'après les résultats publiés mercredi de l'enquête réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achats, il s'est établi à 50,1 contre 48,6 en lecture définitive en décembre, sa première progression en quatre mois. (Daniel Leussink; version française Jean Terzian)

