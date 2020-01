Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Progression record des commandes d'équipements industriels Reuters • 16/01/2020 à 02:02









TOKYO, 16 janvier (Reuters) - Les commandes d'équipements industriels au Japon ont progressé en novembre à un rythme record, montrent les données officielles publiées jeudi, un signe positif pour les dépenses commerciales qui ont contribué au rétablissement fragile de la troisième plus grande puissance économique mondiale. Les commandes de machines ont progressé en novembre de 18% en rythme annuel, soit leur gain le plus important depuis que les statistiques en la matière ont été rendues publiques en 2005. Il s'agit aussi de leur première progression depuis juin dernier, après un déclin inattendu de 6% en octobre. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une progression de 3,2%. Cet indicateur, très volatile, est considéré comme un indicateur avancé de l'investissement des entreprises à un horizon de six à neuf mois. Cette progression est "due en grande partie à un bond des activités de transport postal, et nous attendons toujours un déclin de l'investissement non-résidentiel cette année", a déclaré Tom Learmouth, économiste chez Capital Economics. "Etant donné que les livraisons de biens d'équipements ont probablement connu un net déclin au T4, nous prévoyons toujours une baisse importante de 2,3% en rythme trimestriel des investissements non-résidentiels au dernier trimestre", a-t-il ajouté. Les commandes du secteur manufacturier ont progressé en novembre de 0,6% en rythme mensuel, tandis que les commandes du secteur des services ont augmenté de 27,8%. (Daniel Leussink; version française Jean Terzian)

