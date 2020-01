Japon-Nouveau déclin en novembre des dépenses des ménages

TOKYO, 10 janvier (Reuters) - Les dépenses des ménages japonais ont décliné en novembre pour un deuxième mois consécutif, à un rythme plus important qu'attendu, montrent des données officielles publiées vendredi, qui suggèrent que la hausse de la TVA pourrait peser pendant un long moment sur la consommation privée. La troisième puissance économique au monde peine à rebondir depuis que les ménages ont réduit leurs dépenses en réaction à la hausse de la TVA, de 8% à 10%, début octobre, alors que le ralentissement de la demande mondiale pèse sur les exportations dont l'économie japonaise est dépendante. D'après les statistiques gouvernementales, les dépenses des ménages ont diminué en novembre de 2,0% en rythme annuel, alors que le consensus donnait un déclin de 1,7%. Elles s'étaient établi en octobre à un plus bas de trois ans. En rythme mensuel, les dépenses des ménages ont progressé de 2,6%, un net rebond par rapport au repli de 11,5% constaté en octobre en rythme mensuel, mais un rythme inférieur à la prévision médiane des économistes (+3,4%). "Le rythme du rebond des dépenses des ménages en novembre après une forte baisse en octobre est faible. On ne sait pas pour l'heure si les dépenses vont se rétablir de manière durable dans les prochains mois, compte-tenu de la pression fiscale et de la faible progression des salaires", a noté Yoshiki Shinke, économiste en chef au Dai-ichi Life Research Institute. Un rebond de la consommation privée est attendu pour soulager l'économie dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale et pour atteindre l'objectif d'inflation de 2% annuel de la Banque du Japon (BoJ). Bien que des sociétés ont commencé à répercuter la hausse de leurs coûts en augmentant leurs prix, nombreuses sont celles qui se refusent à le faire par crainte de perdre des clients. (Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)