Japon-Nouveau déclin des exportations du fait de la crise sanitaire

TOKYO, 19 août (Reuters) - Les exportations japonaises ont décliné en juillet de plus de dix pour cent pour un cinquième mois consécutif, alors que la pandémie de coronavirus a grandement affecté les livraisons vers les Etats-Unis, anéantissant les espoirs d'un rétablissement de l'économie nippone mené par le commerce extérieur. Les commandes d'équipements industriels, dont les données sont considérées comme un indicateur avancée de l'investissement des entreprises à un horizon de six à neuf mois, ont aussi reculé, laissant suggérer que l'économie ne peut pas non plus s'appuyer sur la demande intérieure. Selon les données gouvernementales communiquées mercredi, les exportations du Japon ont décliné le mois dernier de 19,2% en rythme annuel. Il s'agit toutefois d'un recul inférieur au consensus, qui ressortait à -21%, après une chute de 26,2% en juin. Les livraisons vers les Etats-Unis ont décliné de 19,5% en juillet par rapport à la même période l'an dernier, tandis que les exportations vers la Chine, principal partenaire commercial du Japon, ont elles progressé de 8,2%. D'autres données officielles publiées mercredi montrent que les commandes d'équipements industriels ont diminué en juin de 7,6%, un recul inattendu alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 2,0%. L'économie japonaise a subi au deuxième trimestre une contraction sans précédent, accentuant la pression sur les décideurs à Tokyo pour qu'ils engagent des mesures de soutien supplémentaires. (Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

