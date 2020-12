Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Les industriels plus confiants alors que l'effet de la crise se dissipe Reuters • 14/12/2020 à 02:20









par Leika Kihara et Kaori Kaneko TOKYO, 14 décembre (Reuters) - La confiance des dirigeants des grandes entreprises industrielles japonaises s'est améliorée pour un deuxième trimestre consécutif sur la période octobre-décembre, un signe encourageant alors que l'économie continue de se remettre de l'impact initial de la crise sanitaire du coronavirus. Cependant les entreprises ont considérablement réduit leurs objectifs de dépenses en capital pour l'exercice fiscal qui prendra fin en mars, montre l'enquête "tankan" de la Banque du Japon (BoJ), alors qu'une nouvelle vague récente de contaminations au coronavirus renforce la crainte que le rétablissement de l'économie nippone sera tout au plus fragile. D'après les résultats de l'enquête publiés lundi, l'indice du sentiment des grandes entreprises du secteur manufacturier s'est établi à -10 en décembre contre -27 en septembre. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un indice de -15. L'indice mesurant la confiance des grandes entreprises non-manufacturières est lui aussi remonté, à -5 contre -12 trois mois plus tôt, un résultat presque conforme au consensus qui ressortait à -6. Il s'agit de données qui devraient figurer parmi celles étudiées de près par la BoJ lors de sa réunion de politique monétaire jeudi et vendredi. La banque centrale pourrait prolonger des mesures visant à alléger les contraintes de financement des entreprises, qui doivent prendre fin en mars. Après avoir connu une contraction historique au deuxième trimestre, l'économie japonaise a rebondi sur la période juillet-septembre grâce au rebond des exportations et de la consommation. Toutefois de nombreux analystes s'attendent à ce que ce rétablissement soit modeste du fait d'une nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus. (version française Jean Terzian)

