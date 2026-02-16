 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Japon-La croissance de l'économie inférieure aux attentes au T4
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 00:56

L'économie du Japon a enregistré au quatrième trimestre une croissance à la marge et inférieure aux attentes, montrent des données gouvernementales publiées lundi.

Sur la période octobre-décembre, le produit intérieur brut (PIB) japonais a progressé de 0,2% sur un an, alors que le consensus ressortait à +1,6%.

En rythme trimestriel, l'économie japonaise a augmenté de 0,1% au quatrième trimestre, contre un consensus de +0,4%.

(Makiko Yamazaki; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank