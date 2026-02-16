Japon-La croissance de l'économie inférieure aux attentes au T4

L'économie du Japon a enregistré au quatrième trimestre une croissance à la marge et inférieure aux attentes, montrent des données gouvernementales publiées lundi.

Sur la période octobre-décembre, le produit intérieur brut (PIB) japonais a progressé de 0,2% sur un an, alors que le consensus ressortait à +1,6%.

En rythme trimestriel, l'économie japonaise a augmenté de 0,1% au quatrième trimestre, contre un consensus de +0,4%.

(Makiko Yamazaki; version française Jean Terzian)