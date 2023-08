Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon: la croissance accélère nettement au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - Le PIB du Japon a augmenté de 1,5% au deuxième trimestre 2023 en rythme séquentiel, selon une première estimation du gouvernement, marquant donc une accélération par rapport à une croissance de 0,9% observée au premier trimestre.



Cette accélération a permis à l'économie japonaise de croitre à un rythme annualisé de 6%, soit une performance environ deux fois plus forte que celle anticipée en moyenne par les économistes, selon Deutsche Bank.



'Le PIB a été stimulé par des exportations nettes beaucoup plus élevées que prévu, l'investissement des entreprises et la consommation privée étant ressortis inférieurs aux consensus', précise toutefois la banque allemande.





