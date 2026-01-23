 Aller au contenu principal
Japon-La BoJ laisse ses taux inchangés, relève ses prévisions de croissance
23/01/2026

(Actualisé avec précisions et déclarations)

La Banque du Japon (BoJ) a décidé vendredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés et a relevé ses prévisions économiques et d'inflation, signalant ainsi sa volonté de continuer à augmenter les coûts d'emprunt.

Comme prévu, la banque centrale a maintenu l'objectif des taux à court terme à 0,75%, après l'avoir relevé le mois dernier.

Attentive aux effets inflationnistes d'un yen faible, la BoJ a indiqué que les fluctuations de la devise pourraient inciter les entreprises à répercuter la hausse des coûts d'importation et faire grimper les prix à la consommation sous-jacents – un indicateur clé pour déterminer le calendrier de ses hausses de taux.

"Nous continuerons à relever les taux d'intérêt si nos prévisions économiques et d'inflation se concrétisent", a déclaré le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, lors d'une conférence de presse.

"Quant à la trajectoire et au rythme de ces hausses, ils dépendront de l'évolution de la situation économique, des prix et des marchés financiers à ce moment-là", a-t-il ajouté.

"Nous examinerons attentivement les données disponibles à chaque réunion de politique monétaire et actualiserons notre analyse de l'évolution économique et des prix, des risques et de la probabilité de réalisation de nos prévisions."

La trajectoire restrictive de la BoJ est compliquée par la forte volatilité sur les actifs nippons provoquée par la décision de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi de convoquer le 8 février des élections législatives.

Sanae Takaichi a promis d'exempter les produits alimentaires de taxe sur la consommation pendant deux ans, ce qui a fait craindre pour les finances publiques et provoqué une flambée des rendements obligataires japonais.

La BoJ tente de contenir les fluctuations sur le yen via une communication ferme tout en cherchant à éviter une nouvelle hausse des rendements obligataires.

Dans son rapport trimestriel, la BoJ a relevé ses prévisions de croissance pour les exercices fiscaux 2025 et 2026 et réitéré sa conviction que l'économie restera sur la voie d'une reprise modérée.

La BoJ a également revu à la hausse sa prévision d'inflation sous-jacente pour l'exercice 2026, à 1,9% contre 1,8% auparavant, tout en précisant que les risques pesant sur les perspectives de croissance et d'inflation étaient globalement équilibrés.

(Leika Kihara, Makiko Yamazaki, Satoshi Sugiyama et Kentaro Komiya; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)

Banques centrales
