 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Japon-La BoJ laisse ses taux inchangés, relève ses prévisions de croissance
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 04:27

La Banque du Japon (BoJ) a décidé vendredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés et a relevé ses prévisions économiques et d'inflation, signalant ainsi sa volonté de continuer à augmenter les coûts d'emprunt.

Comme prévu, la banque centrale a maintenu l'objectif des taux à court terme à 0,75%.

(Leika Kihara, Makiko Yamazaki, Satoshi Sugiyama et Kentaro Komiya; version française Camille Raynaud)

Banques centrales
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank