Japon-La BoJ laisse ses taux inchangés, relève ses prévisions de croissance

La Banque du Japon (BoJ) a décidé vendredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés et a relevé ses prévisions économiques et d'inflation, signalant ainsi sa volonté de continuer à augmenter les coûts d'emprunt.

Comme prévu, la banque centrale a maintenu l'objectif des taux à court terme à 0,75%.

(Leika Kihara, Makiko Yamazaki, Satoshi Sugiyama et Kentaro Komiya; version française Camille Raynaud)