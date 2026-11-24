Japon-La BoJ devrait durcir sa politique mais la faiblesse de la consommation complique la donne - Adachi

La Banque du Japon (BoJ) devrait relever ses taux directeurs à plusieurs reprises pour lutter contre l'inflation, mais ses projets de resserrement monétaire pourraient se heurter à des obstacles politiques l'année prochaine en raison notamment de la faiblesse de la consommation, a déclaré mardi Seiji Adachi, ancien membre du comité de politique monétaire de la banque centrale nippone.

Si les subventions gouvernementales sur les carburants ont atténué la pression sur les prix pour les ménages, l'inflation devrait rester l'année prochaine supérieure à l'objectif de 2% de la BoJ, les entreprises répercutant la hausse des coûts des matières premières, a poursuivi Seiji Adachi lors d'un entretien accordé à Reuters.

"Les inquiétudes liées à la hausse de l'inflation sont vives, la Banque du Japon n'en a donc pas encore fini avec ses hausses de taux", a-t-il déclaré, anticipant que le principal taux directeur de la BoJ, actuellement à 1,25%, passera à 1,50%, soit en décembre, soit en janvier.

La Banque du Japon pourrait ensuite relever ses taux davantage, à 1,75% ou 2,0%, l'année prochaine, afin de s'assurer que l'inflation ne grimpe pas durablement au-delà de l'objecfif cible, a-t-il ajouté.

Seiji Adachi note cependant que la faiblesse de la consommation pourrait compliquer les projets de hausse des taux de la Banque du Japon, les données récentes montrant des signes de ralentissement des dépenses des ménages.

"La consommation s'est affaiblie cette année et est passée en dessous de la tendance observée ces dernières années", a-t-il relevé, notant que la hausse du coût de la vie et des taux d'intérêt incitent les ménages à épargner plutôt qu'à dépenser.

Ces signes de faiblesse de la consommation pourraient inciter le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi, connue pour ses positions accommodantes, ainsi que ses conseillers, partisans d'une politique reflationniste, à s'opposer à de nouvelles hausses des coûts d'emprunt, a-t-il ajouté.

"Si la consommation reste faible, la Banque du Japon pourrait avoir du mal à justifier des hausses régulières des taux. Une chute des actions en Bourse n'aidera pas non plus", a-t-il également noté.

Seiji Adachi a conservé des relations avec les actuels responsables de la politique monétaire de la BoJ et certains conseillers économiques de Sanae Takaichi.

"Les conséquences négatives de la hausse des taux pourraient toucher en premier lieu les ménages par le biais d'une augmentation des taux immobiliers, ce qui ne devrait pas être du goût du gouvernement", a fait valoir Seiji Adachi. "La manière jusqu'à laquelle le gouvernement est prêt à tolérer cette situation pourrait être déterminante" pour le rythme et le calendrier des éventuelles hausses de taux de la Banque du Japon l'an prochain, a-t-il dit.

Au cours de son mandat de cinq ans au sein du conseil des gouverneurs de la Banque du Japon, qui s'est achevé en 2025, Seiji Adachi a participé à l'arrêt en mars 2024 du programme de relance massif de la banque qui a duré une décennie, ainsi qu'aux hausses de taux qui ont suivi.

Une majorité d'analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque du Japon relève ses taux en décembre, puis procède à une nouvelle hausse d'ici fin mars. Beaucoup estiment que le taux terminal se situera autour de 1,75% ou 2,0%.

(Reportage Leika Kihara et Takahiko Wada; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)