Japon-La BoJ accroît encore son soutien monétaire

TOKYO, 27 avril (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a encore accru lundi son soutien monétaire à l'économie japonaise pour le deuxième mois consécutif afin d'alléger les contraintes de financement des entreprises et de financer les dépenses du gouvernement visant à lutter contre l'aggravation des retombées économiques de la pandémie de coronavirus. Cette décision place la BoJ parmi les grandes banques centrales qui déclenchent des plans de soutien sans précédent dans le contexte de la crise sanitaire. Lors de sa réunion de politique monétaire, la BoJ s'est engagée à accélérer les achats d'obligations d'entreprises et de billets de trésorerie jusqu'à ce que le solde combiné de ses avoirs atteigne 20.000 milliards de yens (169,2 milliards d'euros). Elle s'est également engagée à acheter de manière agressive des obligations d'État pour maintenir la courbe des taux à un niveau bas et stable en supprimant sa limite annuelle d'achats de 80.000 milliards de yens (676,8 milliards d'euros). Le gouverneur de la BoJ Haruhiko Kuroda tiendra une conférence de presse à 6h30 GMT. (Leika Kihara, Tetsushi Kajimoto, Daniel Leussink et Kaori Kaneko, version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

