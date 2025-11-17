 Aller au contenu principal
Japon-L'économie s'est contractée de 1,8% au T3
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 00:56

L'économie du Japon s'est contractée au troisième trimestre de 1,8% sur un an, montrent des données officielles publiées lundi, un déclin toutefois moins important qu'attendu alors que le consensus ressortait à -2,5%.

En rythme trimestriel, le produit intérieur brut (PIB) japonais a décliné sur la période juillet-septembre de 0,4%, alors que les économistes anticipaient en moyenne une baisse de 0,6%.

(Makiko Yamazaki et Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)

