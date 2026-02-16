Japon-L'économie rebondit au quatrième trimestre, mais déçoit

(Actualisé tout du long avec précisions; photo à disposition)

L'économie du Japon a rebondi au quatrième trimestre, enregistrant une croissance à la marge dans le sillage de la hausse des investissements des entreprises, montrent des données gouvernementales publiées lundi, mais elle s'est toutefois établie à un niveau inférieur aux attentes.

Ce rebond signale que les répercussions négatives des droits de douane imposés par les Etats-Unis s'atténuent, donnant à la Banque du Japon des raisons de se montrer confiante alors qu'elle a entrepris un cycle de hausse des taux pour normaliser sa politique monétaire.

La publication de ces données intervient quelques jours après une victoire électorale écrasante de la Première ministre Sanae Takaichi, dont le gouvernement prépare des mesures d'investissement destinées à soutenir des secteurs publics jugés primordiaux pour la sécurité économique du pays.

Sur la période octobre-décembre, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a progressé de 0,2% sur un an, alors que le consensus ressortait à +1,6%. En rythme trimestriel, il a augmenté de 0,1%, contre un consensus de +0,4.

Les économistes anticipent que l'économie japonaise continuera de croître à un rythme graduel au cours des prochains mois.

D'après les données officielles, la consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, a augmenté de 0,1% au quatrième trimestre, une hausse conforme au consensus.

Elle avait progressé de 0,4% sur la période juillet-septembre, ce qui suggère que l'inflation persistante des produits alimentaires continue de peser sur les dépenses des ménages.

Pour leur part, les dépenses en capital ont progressé de 0,2% au quatrième trimestre. Le consensus ressortait à +0,8%.

Washington et Tokyo ont formalisé en septembre dernier un accord commercial fixant des droits de douane américains de 15% sur la plupart des produits japonais, contre des taxes douanières auparavant de 27,5% sur les automobiles en provenance du Japon et une menace de taxer à 25% tous les produits japonais.

(Makiko Yamazaki et Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)