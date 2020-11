Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-L'économie a rebondi au T3 après une contraction historique Reuters • 16/11/2020 à 01:30









(Actualisé tout du long avec précisions; photo à disposition) TOKYO, 16 novembre (Reuters) - L'économie japonaise a nettement rebondi au troisième trimestre après avoir connu une contraction sans précédent sur la période avril-juin, montrent des données officielles publiées lundi, un signe que le pays se remet progressivement des effets économiques désastreux de la crise sanitaire du coronavirus. De nombreux analystes s'attendent cependant à une stagnation ou un rebond modéré à l'avenir, alors que la consommation reste faible et qu'une nouvelle vague d'infections au Japon et à l'étranger fait planer une ombre sur les perspectives économiques. Selon les statistiques gouvernementales préliminaires, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a progressé sur la période juillet-septembre de 21,4% en rythme annualisé, après une contraction sans précédent de 27,8% au deuxième trimestre sous l'effet du déclin de la consommation et des exportations à cause de la crise sanitaire. [ ] Il s'agit de la première croissance de l'économie en quatre trimestres, et d'une croissance supérieure au consensus qui ressortait à +18,9%. D'un trimestre sur l'autre, le PIB a augmenté de 5,0%, alors que les économistes anticipaient une hausse de 4,4%. La consommation privée, qui représente plus de la moitié de l'économie japonaise, a progressé sur la période juillet-septembre de 4,7% en rythme trimestriel, marquant un rebond après une dégringolade au deuxième trimestre attribuée aux mesures de confinement en vigueur pour enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus. La demande extérieure a ajouté 2,9 points de pourcentage à la croissance, portée par un rebond des livraisons vers l'étranger. (Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

