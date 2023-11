Japon: faible progression des exportations en octobre

La croissance des exportations du Japon s'est essoufflée en octobre, un mauvais augure pour la troisième économie mondiale dont le PIB a notamment été miné, au troisième trimestre, par le net ralentissement de ses expéditions à l'étranger.

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Les exportations japonaises ont progressé le mois dernier de 1,6% sur un an, selon des chiffres du ministère des Finances publiés jeudi, soit une hausse supérieure à ce qu'attendaient les économistes mais nettement en dessous de son rebond de septembre (+4,3%).

Les expéditions ont augmenté à destination des Etats-Unis (+8,4%), en particulier pour l'automobile, et de l'Europe occidentale (+9,2%), mais celles à destination de la Chine ont encore faibli (-4%).

Les importations nippones ont elles aussi reculé en octobre pour le septième mois d'affilée (-12,5% sur un an), notamment en raison du recul des prix des hydrocarbures.

L'archipel nippon a enregistré le mois dernier un déficit commercial de 662,5 milliards de yens (environ 4 milliards d'euros).

L'économie japonaise, soutenue au deuxième trimestre par la vigueur de son commerce extérieur, s'est contractée entre juillet et septembre en raison du ralentissement de ses exportations et d'une consommation intérieure plombée par l'inflation et la faiblesse du yen, selon des chiffres publiés mercredi.

Un nouveau recul probable du PIB entre octobre et décembre signifierait l'entrée du Japon en récession technique.

"Maintenant que la reprise des exportations semble arrivée à son terme, les perspectives que celles-ci offrent un coup de pouce à la croissance (au quatrième trimestre, NDLR) semblent minces", a commenté Stefan Angrick dans une note de Moody's Analytics.