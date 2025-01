Japon: deux dirigeants de Fuji TV démissionnent après des allégations d'agression sexuelle visant un présentateur-star

Le siège de la Fuji TV à Tokyo le 17 janvier 2025 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Les deux principaux dirigeants de la chaîne privée japonaise Fuji TV ont démissionné lundi suite au scandale entourant l'ex-présentateur vedette Masahiro Nakai, visé par des allégations d'agression sexuelle qui ont suscité l'indignation et conduit à une fuite des annonceurs.

La situation était devenue intenable pour Fuji TV, sous une pression croissante depuis qu'un influent tabloïd a accusé fin décembre Masahiro Nakai, 52 ans, d'avoir imposé un acte sexuel non consensuel à une femme en 2023, des faits caractérisant une agression.

Cet ex-chanteur du boys-band SMAP dans les années 1990 était ensuite devenu une personnalité adulée à la télévision, immensément populaire. Selon le tabloïd, il aurait versé une somme de 90 millions de yens (environ 560.000 euros) à cette femme pour régler ce que les autres médias locaux ont prudemment qualifié d'"inconduite sexuelle".

Après l'annulation de ses émissions et face à un tollé croissant, Masahiro Nakai a annoncé jeudi dernier mettre fin à sa carrière. "Je suis seul responsable", avait-il affirmé, en présentant ses "excuses sincères" à la femme impliquée.

Plus tôt en janvier, il avait publié une déclaration dans laquelle il assurait que ce qui avait été rapporté était "différent des faits". Son agence artistique avait de son côté assuré à des médias nippons que la star n'avait "jamais eu recours à la force, ni n'était devenue violente".

Au fil des semaines, Fuji TV a de son côté été critiquée pour son supposé manque de transparence sur cette affaire. Le président de la chaîne Koichi Minato et le président de son conseil d'administration Shuji Kanoh ont finalement renoncé à leurs fonctions de concert lundi.

Lors d'une conférence de presse réservée à quelques médias choisis, le 17 janvier, M. Minato avait alors refusé de répondre à de nombreuses questions, évoquant une nouvelle enquête interne conduite pas un comité impliquant des employés de Fuji TV --et donc pas entièrement aux mains de tiers indépendants.

L'entreprise a par ailleurs réfuté les informations de presse selon lesquelles des employés de la chaîne avaient organisé la soirée où Masahiro Nakai avait rencontré la femme, et qui se serait déroulée au domicile de la star.

-"Graves manquements"-

De quoi susciter une nouvelle salve de critiques.

Rising Fun, filiale de fonds d'investissement américain Dalton Investment et important actionnaire de Fuji Media, avait alors réclamé une enquête par un comité indépendant, qualifiant la conférence de presse de la mi-janvier de "rien de plus qu'un crash automobile virtuel".

Il y a "de graves manquements dans la gouvernance d'entreprise au sein du groupe Fuji Media Holdings (maison mère de Fuji TV). Maintenant, la fureur que ces manquements ont provoquée ne va clairement pas disparaître" avait déclaré Rising Sun dans une lettre ouverte.

Très vite, les annonceurs ont commencé à déserter la chaîne: plus d'une cinquantaine d'entreprises, dont Toyota et McDonald's, ont retiré leurs spots publicitaires.

Et le titre de Fuji Media, la holding contrôlant Fuji TV, a chuté de plus de 10% jeudi à la Bourse de Tokyo après l'annonce la retraite artistique de M. Nakai.

De quoi bousculer l'équilibre économique de Fuji Television, un diffuseur privé majeur au Japon.

Fuji TV avait connu ses plus fortes audiences dans les années 1980 et au début des années 1990 grâce à ses émissions de comédie et de chanson, ainsi qu'à ses feuilletons. Il a diffusé le premier film d'animation produit au Japon, "Astro Boy", en 1963, et a produit plusieurs films, dont "Shoplifters" de Hirokazu Kore-eda, vainqueur de la Palme d'or 2018.

Le scandale survient après que l'empire des boys bands Johnny & Associates, aujourd'hui disparu et dont SMAP a longtemps été la tête d'affiche, a admis en 2023 des allégations d'abus sexuels de la part de son défunt fondateur.

Le magnat de la musique Johnny Kitagawa, décédé à l'âge de 87 ans en 2019, avait ainsi pendant des décennies agressé sexuellement des adolescents et des jeunes hommes en quête de célébrité.