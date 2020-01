Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Déclin record de la production industrielle au T4 Reuters • 31/01/2020 à 02:51









TOKYO, 31 janvier (Reuters) - La production industrielle au Japon a décliné à un rythme record sur la période octobre-décembre sous l'effet du ralentissement de la demande, intérieure comme extérieure, renforçant l'hypothèse que l'économie japonaise s'est contractée au quatrième trimestre 2019. D'autres données officielles communiquées séparément vendredi montrent que les ventes au détail ont chuté en décembre pour un troisième mois consécutif, alimentant les inquiétudes sur la consommation depuis la hausse de la TVA en octobre dernier. La propagation de l'épidémie du coronavirus apparu en Chine menace d'accentuer la pression sur la troisième puissance économique mondiale, dépendante des exportations et notamment de celles à destination de la Chine. La production industrielle a chuté de 4,0% au quatrième trimestre, son déclin le plus rapide depuis que les données en la matière ont commencé à être répertoriées en 2019, montrent les statistiques du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Signe encourageant toutefois, elle a progressé le mois dernier de 1,3% en rythme annuel, battant le consensus qui ressortait à +0,7% après des déclins consécutifs en octobre (-4,5%) et novembre (-1,0%). Les industriels interrogés par le ministère ont dit s'attendre à une hausse de la production de 3,5% en janvier, suivie d'une progression de 4,1% en février. Indicateur important de la consommation privée, les ventes au détail ont reculé en décembre de 2,6% en rythme annuel, soit un troisième mois consécutif de déclin. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un recul moins important, de 1,8%. (Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)

