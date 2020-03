Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Déclin des dépenses des ménages pour un quatrième mois de rang Reuters • 06/03/2020 à 03:07









TOKYO, 6 mars (Reuters) - Les dépenses des ménages japonais ont décliné en janvier pour un quatrième mois consécutif, soulignant les tensions croissantes dans la demande intérieure même avant la prise en compte de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la troisième économie mondiale. Selon les statistiques gouvernementales communiquées vendredi, les dépenses des ménages ont diminué en janvier de 3,9% en rythme annuel, conforme au déclin anticipé par les économistes (-4,0%). Il s'agit de sa plus longue période de contraction après celle de cinq mois qui s'est achevée en juin 2018. L'économie nippone peine à retrouver son souffle depuis que la hausse de la TVA, de 8% à 10%, en octobre, qui a provoqué un déclin de la consommation. Des données officielles publiées séparément montrent que les salaires ajustés de l'inflation ont progressé de 0,7% en janvier, leur première hausse en quatre mois. (Daniel Leussink, version française Arthur Connan)

