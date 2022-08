Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Japon: croissance de 0,5% du PIB au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 10:15

(CercleFinance.com) - Le PIB du Japon a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre 2022, en rythme séquentiel et en données ajustées de variations saisonnières, selon la première estimation du gouvernement japonais, après une stagnation sur les trois premiers mois de l'année.



Ce redressement provient essentiellement d'une augmentation de 0,5% de la demande intérieure, tandis que du côté du commerce extérieur, les exportations de biens et services (+0,9%) ont progressé un peu plus que les importations (+0,7%).



Au sein de la demande intérieure, la consommation des ménages a grimpé de 1,2% et l'investissement privé non résidentiel, de 1,4%, alors que la demande publique s'est accrue de 0,6% et que l'investissement privé résidentiel s'est contractée de 1,9%.