Japon : chute de 1,6% du PIB au 4e trimestre Cercle Finance • 17/02/2020 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le PIB du Japon a chuté de 1,6% au quatrième trimestre 2019, en rythme séquentiel et selon les données corrigées de variations saisonnières du gouvernement japonais, 'sa plus forte chute en cinq ans' d'après Aurel BGC. Le bureau d'études explique qu'il a été 'pénalisé par la hausse des taxes sur la consommation, les conditions météorologiques (typhons) et un environnement international difficile pour les exportations nipponnes'. Dans le détail, on notera que la demande intérieure s'est contractée de 2,1%, avec notamment des chutes de 3% de la consommation des ménages et de 3,7% de l'investissement privé non résidentiel alors que la demande publique a augmenté de 0,4%.

