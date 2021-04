Japan Airlines retire de sa flotte ses BOEING 777 équipés de moteurs Pratt & Whitney

(AOF) - C'est plus tôt que prévu que Japan Airlines a retiré de sa flotte les 13 appareils 777 de Boeing équipés de moteurs P&W4000 de Pratt & Whitney. Ces avions seront remplacés par des A350 d'Airbus. Fin février, un Boeing 777-220 d'United Airlines, qui venait de décoller de Denver, avait dû faire demi-tour en urgence alors qu'un réacteur avait pris feu.

