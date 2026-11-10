Janus International en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

** L'action de Janus International JBI.N , qui fabrique notamment des systèmes d'automatisation des portes et de contrôle d'accès ainsi que d'autres équipements pour bâtiments commerciaux, a reculé de 11% à 4,23 dollars en pré-ouverture
** La société affiche une baisse de 2,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 213,1 millions de dollars, manquant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 235 millions de dollars – données LSEG
** La société revoit également à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année
** “Les conditions de marché sont restées dynamiques au cours du troisième trimestre, avec des niveaux d’activité plus faibles que prévu”, a déclaré le directeur général Ramey Jackson
** Sur les 5 analystes couvrant le titre, 3 recommandent “d'acheter” et 2 “de conserver”; le cours cible médian s'établit à 7,30 dollars – données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a reculé de 27,2%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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