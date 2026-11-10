Janus International en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

** L'action de Janus International JBI.N , qui fabrique notamment des systèmes d'automatisation des portes et de contrôle d'accès ainsi que d'autres équipements pour bâtiments commerciaux, a reculé de 11% à 4,23 dollars en pré-ouverture

** La société affiche une baisse de 2,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 213,1 millions de dollars, manquant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 235 millions de dollars – données LSEG

** La société revoit également à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

** “Les conditions de marché sont restées dynamiques au cours du troisième trimestre, avec des niveaux d’activité plus faibles que prévu”, a déclaré le directeur général Ramey Jackson

** Sur les 5 analystes couvrant le titre, 3 recommandent “d'acheter” et 2 “de conserver”; le cours cible médian s'établit à 7,30 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a reculé de 27,2%