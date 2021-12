Janus Henderson renforce son équipe ESG

(AOF) - Janus Henderson Investors a annoncé 6 nominations au sein de son équipe d’investissement ESG. Basés à Londres et directement rattachés à Paul LaCoursiere, Responsable mondial des investissements ESG, Dan Raghoonundon (Responsable de la recherche ESG), Charles Devereux (Analyste de la recherche ESG), Olivia Jones (Analyste junior de la recherche ESG), Jesse Verheijen (Analyste des données ESG) et Bhaskar Sastry (Responsable du contenu ESG) viennent renforcer l’équipe actuelle. L’équipe se renforce également aux Etats-Unis avec l’arrivée de Blake Bennett au poste d’analyse ESG à Denver.

" Ces nouveaux collaborateurs aideront l'équipe à améliorer l'intégration des critères ESG dans les activités et les stratégies de Janus Henderson ", a expliqué le gestionnaire d'actifs.

Enrique Chang, Directeur des investissements de Janus Henderson Investors, a déclaré : " L'équipe d'investissement ESG de Janus Henderson fait partie intégrante de notre stratégie commerciale et est essentielle au maintien de la position de l'entreprise en tant qu'innovateur. Nous avons la volonté d'améliorer et de développer notre activité d'investissement durable et ces nouvelles nominations nous aideront à atteindre cet objectif. "