Janus Henderson renforce son équipe de distribution en France

(AOF) - Janus Henderson Investors a annoncé le renforcement de son équipe de distribution en France avec l’arrivée de Tony Cesar au poste de Directeur commercial France. Il est basé à Paris et reporte à Jon Dubarbier, Directeur de la Distribution externe pour la France et Monaco. « Tony jouera un rôle déterminant dans le soutien de la croissance de l'activité de Janus Henderson sur le marché français, en mettant l'accent sur le développement de réseaux de conseillers financiers indépendants », a expliqué le gestionnaire d’actifs.

Tony Cesar, 37 ans, rejoint Janus Henderson après avoir occupé le poste de responsable d'analyse et projets transverses chez Groupama Gan Vie en charge de la mise en place et du suivi de la relation de partenariat stratégique avec les principaux gestionnaires d'actifs ainsi que du développement et de l'implémentation commerciale de l'offre déléguée dans les réseaux affiliés. Avant cela, il a occupé différents postes chez Natixis et Axa Wealth Management. Tony est titulaire d'un Master en ingénierie financière de l'EM Lyon.