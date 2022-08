Janus Henderson relève ses prévisions de versements de dividendes à 1 560 milliards de dollars

(AOF) - Selon le dernier indice Janus Henderson Global Dividend, les dividendes mondiaux ont bondi de 11,3% à l'échelle mondiale pour atteindre un montant trimestriel record de 544,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. La croissance sous-jacente a été encore plus forte, à 19,1%, et ce après prise en compte de l’appréciation du dollar américain et d'autres facteurs. 94% des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs versements de dividendes au deuxième trimestre.

Les excellents chiffres du deuxième trimestre font suite à une année 2021 très rentable, au cours de laquelle les entreprises ont bénéficié d'une progression de leurs ventes et d'une augmentation de leurs marges bénéficiaires grâce à l'envolée de la demande post-pandémique.

Janus Henderson revoit légèrement à la hausse ses prévisions annuelles et s'attend désormais à ce que les dividendes atteignent 1 560 milliards de dollars en 2022, contre 1 540 milliards estimés lors du précédent trimestre. Cela se traduit par une croissance globale de 5,8% en glissement annuel, soit une croissance sous-jacente de 8,5%.

Les banques et autres établissements financiers ont également contribué à hauteur de 40% à cette croissance, tandis que les secteurs de la consommation discrétionnaire, notamment les constructeurs automobiles, ont également affiché une forte croissance de leurs dividendes.

Charles-Henri Herrmann, directeur du développement France & Distribution BeNeLux de Janus Henderson, précise : "En France, les dividendes ont augmenté de 32,7% au deuxième trimestre, ce qui est nettement plus rapide que le taux de croissance mondial et supérieur à la moyenne européenne. Les entreprises françaises continuent de normaliser leurs versements aux actionnaires après la pandémie, et la croissance des bénéfices a également été solide. Avec 44,3 milliards d'euros versés au deuxième trimestre, les dividendes français ont atteint un nouveau record en euros, bien que l'évolution des taux de change n'ait pas permis de battre le record en dollars".