Janus Henderson recrute une équipe spécialisée dans la dette émergente

" L'intégration de cette équipe au sein des effectifs de Janus Henderson souligne la double volonté de la société de répondre aux besoins des clients en matière de stratégies investissant sur les marchés émergents et de renforcement de sa gamme globale de produits Fixed Income ", a expliqué le gestionnaire d'actifs.

Ils rejoindront Janus Henderson le 1er septembre 2022 et seront sous la supervision de Jim Cielinski, Responsable mondial de la gestion obligataire. L'équipe sera basée à Copenhague, au Danemark, ce qui renforcera la présence de Janus Henderson en Europe du Nord.

(AOF) - Janus Henderson annonce le recrutement d'une équipe de quatre personnes spécialisées dans la dette des marchés émergents au sein de son équipe Global Fixed Income. Elle est composée de Bent Elvin Lystbaek, Jacob Ellinge Nielsen, Thomas Haugaard et Sorin Pirău, gérants de portefeuille disposant chacun d’une dizaine d’années d’expérience en investissement sur les marchés émergeants. Les membres de l'équipe arrivent de Danske Bank Asset Management, où ils géraient 6 milliards d'euros de stratégies dette émergeante en devises fortes pour des clients institutionnels et particuliers.

