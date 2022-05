Janus Henderson recrute un nouveau responsable des opérations

(AOF) - Janus Henderson Investors annonce la nomination de Panos Nikopolitidis au poste de responsable des opérations. Panos Nikopolitidis, qui a pris ses fonctions le 16 mai 2022, sera basé à Londres et rapportera au Global Chief Operating Officer, JR Lowry. Dans le cadre de ses fonctions, il sera responsable de la stratégie des opérations, de l'administratif des fonds, des opérations d'investissement, des opérations clients, du contrôle des investissements, de la surveillance des administrateurs tiers et des rapports sur les performances et les clients.

Panos Nikopolitidis sera également membre du comité exécutif de Janus Henderson.

Panos Nikopolitidis remplace Graham Foggin en tant que responsable des opérations. Ce dernier prend sa retraite à la fin du mois de juin après 20 ans passés chez Janus Henderson.

Il rejoint Janus Henderson après avoir travaillé chez Russell Investments, où il était responsable des opérations mondiales d'investissement et de données depuis 2017. Avant de rejoindre Russell Investments, Panos Nikopolitidis a travaillé chez OCL Capital LLP, un gérant de fonds spéculatifs basé à Londres, en tant que chef des opérations et directeur de l'exploitation, supervisant toutes les activités opérationnelles et commerciales.

Il a également travaillé chez Hermes Fund Managers en tant que responsable des opérations d'investissement pour la boutique OCL Credit de Hermes, et avant cela chez John Hancock Asset Management et State Street, tous deux à Boston. Il est diplômé de la McCormack School of Policy and Global Studies de l'Université du Massachusetts et a obtenu un MSc en économie financière de l'Université de Boston.