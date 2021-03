Janus Henderson nomme un Responsable Mondial de l'Expérience Client

Andrew Morrison possède 20 ans d'expérience dans les services financiers. Il travaillait précédemment chez Aviva Investors où il était Head of Client Experience. Avant cela, il travaillait pour Capgemini et Allianz Insurance.

" Il va permettre à la société de préserver ses standards élevés, tout en collaborant avec clients et décideurs de l'entreprise, en vue de perfectionner la relation. Enfin, il veillera à ce que la société reste concentrée sur la réalisation d'excellents résultats pour ses clients conformément à sa stratégie de ' Simple Excellence ' ", explique le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - Janus Henderson annonce la nomination d'Andrew Morrison au poste de Responsable Mondial de l'Expérience Client. Il sera basé à Londres et rendra compte à John Groneman, Global Distribution Chief Operating Officer. À ce poste, Andrew Morrison dirigera le développement et la mise en place de la stratégie de Janus Henderson en matière d'expérience client.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.