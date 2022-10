Janus Henderson : la corrélation entre les obligations d'État et les actifs à risque va s'affaiblir

Son hypothèse centrale les Etats-Unis, la zone euro et le Royaume est que le pic des taux directeurs sera atteint dans les premiers mois de 2023, pas beaucoup plus haut que les taux atteints à la fin de cette année.

Paul O'Connor, responsable de l'équipe Multi-Asset, juge que le potentiel de hausse des anticipations de taux d'intérêt est à présent plus limité, les estimations du marché concernant le pic des taux se situant désormais à des niveaux que les économies ne pourront probablement pas supporter très longtemps.

(AOF) - À l'approche du pic des taux, Janus Henderson pense que la corrélation entre les obligations d'État et les actifs à risque va s'affaiblir, ce qui permettra aux premières de retrouver leurs caractéristiques de diversification dans les portefeuilles multi-actifs. Le gestionnaire d’actifs fait remarquer que l'ajustement des anticipations de taux d'intérêt a davantage progressé cette année que celui de la croissance.

