Janus Henderson Investors : vers une nouvelle hausse des dividendes en 2023 après le record de 2022

(AOF) - Les dividendes ont battu de nouveaux records au niveau mondial en 2022, mais leur croissance devrait ralentir en 2023, indique Janus Henderson Investors. Ils ont enregistré une croissance de 8,4 % à 1 560 milliards de dollars. Après correction de la hausse du dollar par rapport à la plupart des devises, ainsi que de la baisse des dividendes extraordinaires et d'autres facteurs techniques, la croissance sous-jacente s'est avérée encore plus forte, à 13,9 %.

En 2023, la croissance des dividendes devrait ralentir pour enregistrer une progression globale de 2,3 %, ce qui équivaut à une hausse sous-jacente de 3,4 %, soit un total mondial de 1 600 milliards de dollars.

La croissance mondiale des dividendes a été si forte que douze pays ont enregistré des distributions record en dollars. Il s'agit des États-Unis, du Canada, du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de Taïwan, mais un certain nombre d'autres pays ont battu des records dans leur monnaie locale, notamment la France, l'Allemagne, le Japon et l'Australie.

Charles-Henri Herrmann, Directeur du Développement France & Distribution BeNeLux de Janus Henderson, a précisé : " En 2022, les sociétés françaises ont contribué à près d'un tiers de la croissance des dividendes européens. Leurs versements ont atteint un nouveau record de 59,8 milliards d'euros, surpassant de 4,6% le record de 2019. La croissance du total français est notamment due aux hausses impressionnantes enregistrées par les entreprises du secteur de luxe et de l'automobile. "