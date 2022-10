Janus Henderson Investors sur les actifs financiers traditionnels : no place to hide

" À la fin du troisième trimestre, un investisseur américain ayant investi 80% de son portefeuille en obligations passives et seulement 20% en actions aurait enregistré des pertes similaires à celles d'un investisseur ayant une structure de portefeuille opposée ", souligne Paul O'Connor.

Ce qui est le plus frappant ici pour le gestionnaire d'actifs, c'est que le large éventail d'indices de référence a généré des rendements très similaires, en dollars américains, cette année.

" Si certains marchés de matières premières affichent encore des rendements positifs sur l'année, la plupart d'entre eux ont atteint un pic au deuxième trimestre et ont enregistré des baisses à deux chiffres depuis cette période ", note-t-il également.

(AOF) - " Les investisseurs n'ont eu aucun endroit où se cacher parmi les actifs financiers traditionnels cette année ", telle est la conclusion tirée Paul O'Connor, responsable de l'équipe Multi-Asset de Janus Henderson Investors. Ce dernier fait remarquer que la majorité des principaux indices mondiaux enregistraient des pertes à deux chiffres à la fin du troisième trimestre dans la plupart des catégories d'actions, de dettes d'entreprises et d'obligations d'État.

