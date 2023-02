Janus Henderson Investors lance un fonds de dettes émergentes libellées en devises fortes

Jim Cielinski, Responsable mondial de la gestion obligataire chez Janus Henderson Investors, explique " Alors que nous nous rapprochons de la fin d'un cycle de hausse aux États-Unis, les perspectives pour les marchés émergents semblent prometteuses et je suis ravi que nous puissions offrir aux investisseurs européens l'accès à ce nouveau produit ".

Le fonds aura pour indice de référence J.P. Morgan EMBI Global Diversified et sera disponible sous la forme d'une SICAV destinée aux investisseurs institutionnels et wholesale européens.

(AOF) - Janus Henderson Investors annonce le lancement du fonds Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency. Ce fonds vise à générer des rendements constants ajustés au risque en considérant la totalité de l'univers des obligations libellées en devises fortes émises par les marchés émergents. Son univers d'investissement portera sur des dettes souveraines, quasi-souveraines, supranationales et d'entreprises d'émetteurs des marchés émergents.

