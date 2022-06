Janus Henderson Investors : la Fed n'a pas encore atteint son sommet hawkish

(AOF) - " Nous considérons que ces mesures sont nécessaires pour limiter les dégâts et remédier à des problèmes dont la Fed est elle-même responsable ", explique Jason England, gérant de portefeuille, à propos des dernières décisions de la Fed. Il pense que, même avec la hausse des taux de 75 points de base, la Fed n'a pas encore atteint son pic hawkish. " À la différence de la dernière réunion, le Président Powell a évité de se retrouver dans une impasse en écartant la possibilité d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base. Il s'agit peut-être d'une leçon retenue " souligne-t-il.

