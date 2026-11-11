Janardhan, responsable de longue date de l'infrastructure chez Meta, quittera ses fonctions début 2027, selon Bloomberg News

Santosh Janardhan, responsable de longue date de l'infrastructure chez Meta Platforms META.O , quittera l'entreprise début 2027, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant une note interne adressée au personnel.
Voici plus de détails:
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M. Janardhan, qui est également codirecteur de l'ingénierie, n'a pas précisé les raisons de son départ dans cette note, selon l'article de Bloomberg
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Dave Brown, qui a rejoint Meta en début d'année en tant que vice-président chargé de l'infrastructure après avoir passé près de deux décennies chez Amazon Web Services, lui succédera, ajoute l'article
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M. Janardhan restera chez Meta jusqu'à la fin du premier trimestre afin d'assurer la transition, précise l'article
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Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters
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