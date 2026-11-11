Janardhan, responsable de longue date de l'infrastructure chez Meta, quittera ses fonctions début 2027

Meta Platforms META.O a annoncé mercredi que Santosh Janardhan, son responsable de longue date de l'infrastructure, quittera l'entreprise au début de l'année prochaine.
Voici plus de détails:
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Dave Brown, qui a rejoint Meta en début d’année en tant que vice-président chargé de l’infrastructure après avoir passé près de deux décennies chez Amazon Web Services, lui succédera, a indiqué Meta
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Santosh Janardhan, qui est également codirecteur de l'ingénierie, n'a pas précisé les raisons de son départ dans une note adressée au personnel, comme l'a rapporté plus tôt Bloomberg News
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Il restera chez Meta jusqu’à la fin du premier trimestre afin d’assurer la transition, ajoute l’article
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