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Janardhan, responsable de longue date de l'infrastructure chez Meta, quittera ses fonctions début 2027
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 18:30

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Meta Platforms META.O a annoncé mercredi que Santosh Janardhan, son responsable de longue date de l'infrastructure, quittera l'entreprise au début de l'année prochaine.

Voici plus de détails:

  • Dave Brown, qui a rejoint Meta en début d’année en tant que vice-président chargé de l’infrastructure après avoir passé près de deux décennies chez Amazon Web Services, lui succédera, a indiqué Meta

  • Santosh Janardhan, qui est également codirecteur de l'ingénierie, n'a pas précisé les raisons de son départ dans une note adressée au personnel, comme l'a rapporté plus tôt Bloomberg News

  • Il restera chez Meta jusqu’à la fin du premier trimestre afin d’assurer la transition, ajoute l’article

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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