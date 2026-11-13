Jana a pris une nouvelle participation dans Modine avant que le cours de l'action ne s'envole suite à des rumeurs de rachat

Jana Partners a pris une nouvelle position dans Modine Manufacturing MOD.N au cours du troisième trimestre, a annoncé vendredi l'investisseur activiste, alors que l'action de cette entreprise spécialisée dans les systèmes de refroidissement a bondi de plus de 30 % suite à des informations selon lesquelles elle pourrait être rachetée par Samsung Electronics 005930.KS .

Modine, dont la valorisation s'élève à environ 7 milliards de dollars et qui est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion thermique pour le secteur des centres de données, est l'une des deux nouvelles positions prises par Jana Partners au cours du troisième trimestre, selon un document réglementaire.

Fin septembre, Jana détenait 287.620 actions de la société dont le siège social se trouve à Racine, dans le Wisconsin.

Bloomberg a rapporté jeudi que Samsung et Modine discutaient d’un accord potentiel qui pourrait se concrétiser dès les prochaines semaines. Les spéculations concernant un rachat ont fait grimper le cours de l’action Modine de 30,75%, pour atteindre 138,80 dollars vendredi.

Le document déposé a également révélé que Jana détenait 1,8 million d’actions de Casella Waste Systems CWST.O à la fin du troisième trimestre. Reuters a rapporté le mois dernier que Jana avait constitué cette position dans Casella et exhortait la société régionale de gestion des déchets à améliorer ses marges bénéficiaires et son rendement sur le capital investi.

Au cours du trimestre, Jana a liquidé sa position dans la société technologique Everpure P.N , qu’elle avait commencé à constituer au premier trimestre 2026. Anciennement connue sous le nom de Pure Storage, Everpure avait connu une forte hausse de la demande en raison du développement des infrastructures d’intelligence artificielle et de l’augmentation de la demande de données; le cours de son action a bondi de 56% depuis janvier.

Un représentant de Jana n’a pas donné plus de détails sur ces nouvelles positions ni expliqué pourquoi la société s’était désengagée de son investissement dans Everpure.

Les gestionnaires d’actifs sont tenus de déposer des rapports trimestriels pour détailler le montant de leurs participations dans des sociétés américaines à la fin de chaque trimestre.

Jana figure parmi les investisseurs activistes les plus performants du secteur et ses choix d’actions sont suivis de près à Wall Street, ont indiqué des banquiers. La société a réussi à pousser l’opérateur de télécommunications Frontier Communications à se vendre avant qu’il ne soit racheté par Verizon Communications.

Elle exhorte actuellement la société de paiement fintech Fiserv FISV.O à céder ses activités non essentielles et à renouveler son conseil d’administration.