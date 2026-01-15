Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, souhaite rester en poste au moins 5 ans de plus

Le directeur général de JPMorgan JPM.N , Jamie Dimon, souhaite rester à son poste "au moins" cinq ans de plus, a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce américaine jeudi.

M. Dimon, qui dirige la plus grande banque américaine depuis vingt ans, est l'un des dirigeants les plus éminents de l'Amérique des affaires. Ses projets de succession font depuis longtemps l'objet de spéculations à Wall Street.

"J'aime ce que je fais", a déclaré M. Dimon. "C'est au conseil d'administration de décider de la durée de mon activité. Tant que j'ai l'énergie, l'esprit dans les yeux et le feu dans les tripes, oui, je veux le faire."